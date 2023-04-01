Даррен Тилл назвал сроки возвращения в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл, ушедший из организации в марте этого года, высказался о возвращении.

«Хочу ли я завоевать титул? Без сомнений. Мои стремления не изменились. Очевидно, деньги меняют мышление. Но я не изменился. Мне всего 30 лет. А большинству чемпионов 34–35. И я уже бывал на вершине.

Мне нужно убедиться, что моё тело в порядке. Как и разум. И, независимо от того, сколько я буду зарабатывать за пределами UFC, я хотел бы вернуться в течение двух или трёх лет и провести большой бой», – приводит слова Тилла Neue Online Casinos.

Тилл проиграл три последних боя в UFC — до этой неудачной серии он побеждал в июле 2019 года. В своём последнем бою в декабре британец уступил сабмишеном южноафриканцу Дрикусу Дю Плесси.