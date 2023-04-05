Джастин Гэтжи высказался о завершении карьеры в UFC

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о сроках завершения бойцовской карьеры.

«Я бы сказал, что не хотел бы заниматься этим к 37 годам. Сейчас мне 34. Итак, два-три года — это серьёзный срок. Хотя по большому счёту это не так уж и долго.

Я занимаюсь этим уже 12 или 15 лет. Так или иначе, а это завершающая стадия моей карьеры в этом спорте. Я не собираюсь драться вечно», – приводит слова Гэтжи издание MMA Fighting.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Гэтжи победил единогласным судейским решением Рафаэля Физиева, закрыв поражение от бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейры.

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