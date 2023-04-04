Гэтжи: люди из моей команды считают, что Порье не примет реванш

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи назвал предпочтительные сроки организации реванша с именитым соотечественником Дастином Порье, который может состояться уже летом.

«Он второй номер рейтинга, и у него нет соперника. То же касается и меня. Очевидно, это борьба за чемпионский бой. Победитель боя Оливейры и Дариуша сразится за титул в октябре, поэтому я должен сразиться с Дастином в августе, сентябре или октябре, чтобы подгадать время.

Не хочу сказать, что он не станет драться со мной, но ему не нужно делать это с деньгами, которые он заработал. Не знаю… Я считаю, что он согласится. Некоторые люди из моей команды считают, что нет», – приводит слова Гэтжи издание MMA Fighting.