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Гэтжи: люди из моей команды считают, что Порье не примет реванш

Гэтжи: люди из моей команды считают, что Порье не примет реванш
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи назвал предпочтительные сроки организации реванша с именитым соотечественником Дастином Порье, который может состояться уже летом.

«Он второй номер рейтинга, и у него нет соперника. То же касается и меня. Очевидно, это борьба за чемпионский бой. Победитель боя Оливейры и Дариуша сразится за титул в октябре, поэтому я должен сразиться с Дастином в августе, сентябре или октябре, чтобы подгадать время.

Не хочу сказать, что он не станет драться со мной, но ему не нужно делать это с деньгами, которые он заработал. Не знаю… Я считаю, что он согласится. Некоторые люди из моей команды считают, что нет», – приводит слова Гэтжи издание MMA Fighting.

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