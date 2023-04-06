Алджамейн Стерлинг: Дагестан и Россия не одна и та же страна

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг прокомментировал высказывание болельщика по поводу потенциального поединка между россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Фанат заявил, что было бы неправильно устраивать бой между представителями одной страны.

«Брат… Дагестан и Россия не одна и та же страна. И вообще, какое отношение принадлежность к стране имеет к противостоянию друг с другом?» — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Алджамейн Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В ММА он провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом: