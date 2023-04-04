«Мне это не нравится, пишите Дагестан». Звезда UFC не хочет ассоциироваться с Россией

Один из самых перспективных бойцов UFC — Мухаммад Мокаев. Сейчас британский спортсмен с дагестанскими корнями залечивает серьёзную травму, и, видимо, заняться ему особо нечем. Иначе не объяснить придирки Мокаева к трансляциям UFC. Мухаммад опубликовал в социальных сетях скриншот, где промоушен представляет его как «уроженца Буйнакска, Республика Дагестан, Россия». И такая плашка почему-то вызвала раздражение бойца.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, во время моего следующего выхода просто пишите «Дагестан», – написал боец в социальных сетях, опубликовав скриншот.

Мухаммад Мокаев Фото: Кадр из трансляции

Такая реакция выглядит максимально странно. Да, Мокаев переехал в Англию ещё ребёнком и теперь представляет именно эту страну — Россия на спортсмена и не претендует. Но Мухаммад действительно родился в нашей стране, о чём совершенно справедливо упоминает инфографика UFC. Может, тогда Мокаеву попросить переписать и всё остальное? Пусть болельщики думают, что он коренной англичанин из Уигана.

И как к подобным выкрутасам отнесутся в Дагестане, где Мухаммад охотно лечит зубы, лишь бы не переплачивать английским врачам? Новая родина — это прекрасно, только зачем же отбрыкиваться от российских корней — надо быть мудрее. Мокаеву стоит взять пример с Хамзата Чимаева, который тоже покинул Россию ребёнком, но не просит ничего вычёркивать из своей биографии. Видимо, Борз попросту мудрее своего коллеги, что видно из его интервью.

«Можно сказать, я представляю Россию. Потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России — другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Может, поэтому Хамзат в России намного популярнее, нежели Мокаев? Ведь Чимаев приезжает на родину не только затем, чтобы по дешёвке лечить зубы. Борз любит две страны одновременно, представляете, так тоже можно. Чимаев не говорит ничего плохого ни про Швецию, ни про Россию — вот почему его любят как там, так и здесь. Мокаев остаётся прекрасным спортсменом, но ведёт себя словно обиженный подросток. Может, пора уже повзрослеть?