Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле в преддверии UFC 287

Известные американские бойцы смешанных единоборств Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд устроили стычку друг с другом. Инцидент случился в отеле. Что стало причиной конфликта, неизвестно.
Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:
Напомним, оба бойца выступят на предстоящем турнире UFC 287. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск. Масвидаль проведёт поединок с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом, а Холланд сразится с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Масвидаль встречался с соотечественником Колби Ковингтоном. Весь бой проходил с преимуществом Ковингтона. В результате победу по его итогам единогласным решением судей праздновал именно Колби.
Холланд в последнем бою уступил соотечественнику Стивену Томпсону.
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