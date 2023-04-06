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Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле в преддверии UFC 287

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле в преддверии UFC 287
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Известные американские бойцы смешанных единоборств Хорхе Масвидаль и Кевин Холланд устроили стычку друг с другом. Инцидент случился в отеле. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:

Напомним, оба бойца выступят на предстоящем турнире UFC 287. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск. Масвидаль проведёт поединок с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом, а Холланд сразится с аргентинцем Сантьяго Понциниббио.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, Масвидаль встречался с соотечественником Колби Ковингтоном. Весь бой проходил с преимуществом Ковингтона. В результате победу по его итогам единогласным решением судей праздновал именно Колби.

Холланд в последнем бою уступил соотечественнику Стивену Томпсону.

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