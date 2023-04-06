«Готов к войне». Бёрнс показал актуальную физическую форму за два дня до боя с Масвидалем

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.

«Готов к войне», — подписал фотографии Бёрнс.

Фото: Из личного архива Гилберта Бёрнса

Фото: Из личного архива Гилберта Бёрнса

Напомним, в следующем поединке Гилберт сразится со звёздным американцем Хорхе Масвидалем. Их бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 в ночь с 8 на 9 апреля мск.

В последнем бою Бёрнс встречался с представителем США Нилом Магни и одержал досрочную победу в первом раунде. Для Гилберта эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле: