«Готов к войне». Бёрнс показал актуальную физическую форму за два дня до боя с Масвидалем

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), бразильский ветеран Гилберт Бёрнс разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями.
«Готов к войне», — подписал фотографии Бёрнс.
Фото: Из личного архива Гилберта Бёрнса
Фото: Из личного архива Гилберта Бёрнса
Напомним, в следующем поединке Гилберт сразится со звёздным американцем Хорхе Масвидалем. Их бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 287 в ночь с 8 на 9 апреля мск.
В последнем бою Бёрнс встречался с представителем США Нилом Магни и одержал досрочную победу в первом раунде. Для Гилберта эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей.
Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:
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