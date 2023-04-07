Масвидаль: UFC засудят, если Ковингтон со своим диагнозом выйдет на бой

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, заявил, что титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном не состоится.

«Все эти разговоры о бое Колби с Леоном Эдвардсом останутся просто слухами. На данный момент на мне три обвинения, потому что в суде Колби сказал, что я нанёс ему черепно-мозговую травму. Я бы хотел узнать, как он собрался драться за титул. UFC засудят, если с таким диагнозом он выйдет на бой. Он ведь продолжает утверждать, что я нанёс ему черепно-мозговую травму, хотя на самом деле я ничего не делал», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном пройдёт в июле на турнире UFC 291 в Лондоне.