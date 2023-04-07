Бёрнс — о поединке с Масвидалем: у Майами будет новый король

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем поединке с Хорхе Масвидалем.

«Мы, бразильцы, любим Флориду. Нас здесь хорошо принимают. Не только моих соотечественников, а вообще всех, кто сюда приезжает. Здесь как в Рио, так же красиво. Я здесь уже 10 лет и хорошо знаю, что вы все, ребята, любите Хорхе Масвидаля. При всём уважении я здесь тоже давно живу. И собираюсь устроить шоу для вас, и в субботу вечером узнаем, чем всё закончится. У Майами будет новый король», — сказал Бёрнс на пресс-конференции.

Поединок Гилберта Бёрнса и Хорхе Масвидаля станет соглавным событием турнира UFC 287, который пройдёт в ночь на 9 апреля в Майами. В главном бою сойдутся Алекс Перейра и Исраэль Адесанья.