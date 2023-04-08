Онлайн-трансляция боя Перейра — Адесанья начнётся примерно в 7:00 мск

9 апреля в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 287.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра проведёт реванш с бывшим обладателем титула новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном событии звёздный американский ветеран полусреднего веса (до 77 кг) Хорхе Масвидаль сразится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Прямую трансляцию спортивного мероприятия проведёт платформа UFC Fight Pass. Кроме того, российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.