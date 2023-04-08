Промоутер Ломаченко рассказал о единственном случае, когда украинец отказался от боя

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 KO), заявил, что звёздный украинец всего однажды отказывался от предложенного ему выступления.

«Ломаченко всегда готов к вызовам. Единственный раз, когда у нас были трения с ним… Я организовал для него бой, но соперник не соответствовал его требованиям, и он отказался от боя, потому что не хотел попусту растрачивать время… Нет, это был не Пакьяо (улыбается)», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Ломаченко сразится за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) с непобеждённым американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

Ранее Ломаченко заявил, что не проиграл ни одного боя в карьере.