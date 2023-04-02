Ломаченко: я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) заявил, что считает себя непобеждённым на профессиональном ринге.
Напомним, первое поражение Ломаченко потерпел в марте 2014 года, уступив раздельным решением мексиканцу Орландо Салидо. В октябре 2020-го украинец проиграл единогласным решением американцу Теофимо Лопесу.
«Послушайте, в моей голове я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе, и это причина, почему я хорошо сплю. Непобеждённый ли я? Да. Я считаю так.
Если вы понимаете бокс, то оцените ситуацию с Салидо. Сколько по ходу боя было ударов ниже пояса? Я не считаю, что уступил на судейских записках. Та же ситуация и с Лопесом. Не думаю, что я проиграл», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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