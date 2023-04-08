Стали известны гонорары Адесаньи и Перейры за реванш на UFC 287

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья получит за реванш с Алексом Перейрой, который состоится на турнире UFC 287 в Майами (США), не менее $ 1 млн, сообщает издание The Sports Daily.

Гонорар его соперника и действующего обладателя титула, бразильца Алекса Перейры, составит не менее $ 500 тыс.

Участники соглавного события и бывшие претенденты на титул организации в полусреднем весе (до 77 кг), американец Хорхе Масвидаль и бразилец Гилберт Бёрнс, заработают не менее $ 520 тыс. и $ 260 тыс. соответственно.

Прямую трансляцию турнира UFC 287 проведёт платформа UFC Fight Pass. Кроме того, российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.