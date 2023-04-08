Перейра — Адесанья: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск
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9 апреля в Майами (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В главном событии действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра сразится с новозеландским экс-чемпионом Исраэлем Адесаньей.
Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 281 в ноябре, и тогда Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.
В соглавном бою бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Прямую трансляцию турнира UFC 287 проведёт платформа UFC Fight Pass. Также российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.
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