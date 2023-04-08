Рэпер Дрейк поставил более $ 1 млн на бои турнира UFC 287

Всемирно известный канадский хип-хоп исполнитель Обри Грэм, более известный как Дрейк, опубликовал в социальных сетях скриншот ставок на главное и соглавное события турнира UFC 287, который состоится завтра, 9 апреля, в Майами (США).

Дрейк поставил суммарно $ 500 тыс. на победу (по очкам и нокаутом) экс-претендента на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американца Хорхе Масвидаля в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом, а также $ 900 тыс. на победу экс-чемпиона организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи в реванше с бразильцем Алексом Перейрой.

Прямую трансляцию турнира UFC 287 проведёт платформа UFC Fight Pass. Также российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.