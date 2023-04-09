Кевин Холланд отреагировал на перепалку с Масвидалем

Американский боец UFC Кевин Холланд прокомментировал перепалку со звёздным соотечественником Хорхе Масвидалем, произошедшую на этой неделе в Майами (США), где оба бойца готовятся выступить на турнире UFC 287.

«Думаю, причина кроется в прошлом, когда я подрался во Флориде со Стивеном Томпсоном. Кто-то сказал, что я приду на местный турнир, чтобы навести шороху [где присутствовал и Масвидаль]. Я действительно собирался туда прийти, но чтобы увидеться с девочкой, с которой на тот момент общался. Просто провести время, потому что она не смогла прийти ко мне на ужин. Так случилось, что это переросло в другую историю», – сказал Холланд в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Прямую трансляцию турнира UFC 287 проведёт платформа UFC Fight Pass. Также российские зрители смогут увидеть турнир на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 5:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.