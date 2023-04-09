Адесанья и Роб Фонт получили бонус в $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера на UFC 287

В ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида, завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в средней весовой категории между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Победу нокаутом одержал Адесанья и вернул пояс чемпиона UFC.

По итогам турнира Исраэль Адесанья и Роб Фонт стали обладателями бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление.

Напомним, Роб Фонт в первом раунде нокаутировал Адриана Янеза.

Бонус за лучший бой вечера достался Келвину Гастелуму и Крису Кёртису. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гастелума единогласным решением судей. Оба бойца также получили бонус в размере $ 50 тысяч.