Адесанья и Роб Фонт получили бонус в $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера на UFC 287
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В ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида, завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в средней весовой категории между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Победу нокаутом одержал Адесанья и вернул пояс чемпиона UFC.
По итогам турнира Исраэль Адесанья и Роб Фонт стали обладателями бонуса в размере $ 50 тысяч за лучшее выступление.
Напомним, Роб Фонт в первом раунде нокаутировал Адриана Янеза.
Бонус за лучший бой вечера достался Келвину Гастелуму и Крису Кёртису. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гастелума единогласным решением судей. Оба бойца также получили бонус в размере $ 50 тысяч.
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