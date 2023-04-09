UFC 287: Перейра — Адесанья 2, результаты всех боёв турнира

В ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в средней весовой категории между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
Победу в бою нокаутом одержал Адесанья и вернул пояс чемпиона UFC. В соглавном событии турнира Гилберт Бёрнс выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.
UFC 287. Все результаты турнира:
Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом (Раунд 2);
Гилберт Бёрнс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением;
Роб Фонт победил Адриана Янеза техническим нокаутом (Раунд 1);
Кевин Холланд победил Сантьяго Понзиниббио нокаутом (Раунд 3);
Кристиан Родригес победил Рауля Росаса единогласным решением;
Келвин Гастелум победил Криса Кёртиса единогласным решением;
Луана Пиньейро победила Мишель Уотерсон-Гомес раздельным решением;
Джозеф Пайфер победил Джеральда Мёршарта техническим нокаутом (Раунд 1);
Лупита Годинес победила Синтию Калвилло раздельным решением;
Игнасио Бахамондес победил Трея Огдена единогласным решением;
Стив Гарсия победил Нурданбека Шайлана нокаутом (Раунд 2);
Сэм Хьюз победила Жаклин Аморим единогласным решением.
Бой Карла Уильямса и Чейза Шермана отменён. Шерман отказался от участия из-за проблем со здоровьем.
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