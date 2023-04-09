Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 287: Перейра — Адесанья 2, результаты всех боёв турнира

UFC 287: Перейра — Адесанья 2, результаты всех боёв турнира
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 9 апреля в Майами, штат Флорида, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 287, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона промоушена в средней весовой категории между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Победу в бою нокаутом одержал Адесанья и вернул пояс чемпиона UFC. В соглавном событии турнира Гилберт Бёрнс выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.

UFC 287. Все результаты турнира:

Исраэль Адесанья победил Алекса Перейру нокаутом (Раунд 2);

Гилберт Бёрнс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением;

Роб Фонт победил Адриана Янеза техническим нокаутом (Раунд 1);

Кевин Холланд победил Сантьяго Понзиниббио нокаутом (Раунд 3);

Кристиан Родригес победил Рауля Росаса единогласным решением;

Келвин Гастелум победил Криса Кёртиса единогласным решением;

Луана Пиньейро победила Мишель Уотерсон-Гомес раздельным решением;

Джозеф Пайфер победил Джеральда Мёршарта техническим нокаутом (Раунд 1);

Лупита Годинес победила Синтию Калвилло раздельным решением;

Игнасио Бахамондес победил Трея Огдена единогласным решением;

Стив Гарсия победил Нурданбека Шайлана нокаутом (Раунд 2);

Сэм Хьюз победила Жаклин Аморим единогласным решением.

Бой Карла Уильямса и Чейза Шермана отменён. Шерман отказался от участия из-за проблем со здоровьем.

Материалы по теме
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Видео
Король вернулся! Адесанья с четвёртой попытки нокаутировал Перейру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023