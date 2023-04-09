«Один из моих любимых бойцов». Стерлинг отреагировал на окончание карьеры Масвидаля

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг отреагировал на слова американского бойца-полусредневеса Хорхе Масвидаля, который объявил, что уходит из профессионального спорта.

На турнире UFC 287 в Майами 38-летний Масвидаль проиграл единогласным решением судей бразильцу Гилберту Бёрнсу, после чего в октагоне сообщил, что завершает карьеру.

«Ещё один боец покидает спорт. Один из моих любимых бойцов за всю историю. Время настигает всех нас. Поприветствуем Хорхе Масвидаля, настоящий герой боёв. Нам будет тебя не хватать», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Хорхе Масвидаль одержал 35 побед в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел 17 поражений.