«Никто не хотел бой с Чимаевым, а я это сделал». Бёрнс назвал себя претендентом на титул

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусредней весовой категории, заявил о желании получить титульный поединок.

«Думаю, подерусь с победителем боя Колби и Леона. Дана Уайт вроде бы подтвердил. Дайте мне возможность страховать этот бой. Я следующий претендент на титул. Никто не хотел драться с Хамзатом, а я это сделал. Я единственный боец топ-5 с тремя победами подряд, я финиширую оппонентов. Я заслужил бой за титул», — сказал Бёрнс на пресс-конференции.

Гилберт Бёрнс на турнире UFC 287 выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий чемпион дивизиона Леон Эдвардс следующую защиту титула проведёт с Колби Ковингтоном. Поединок может пройти в июле на турнире UFC 291 в Лондоне.