Гилберт Бёрнс единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на UFC 287
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках соглавного боя американский боец Хорхе Масвидаль встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гилберта Бёрнса единогласным решением судей. На счету Бёрнса в профессиональной карьере 22 победы и пять поражений. У Масвидаля — 35 побед и 17 поражений.
Главным событием турнира станет титульный бой-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
Ранее американский боец Кевин Холланд ярким нокаутом одержал победу над представителем Аргентины Сантьяго Понзиниббио.
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