Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гилберт Бёрнс единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на UFC 287

Гилберт Бёрнс единогласным решением судей победил Хорхе Масвидаля на UFC 287
Комментарии

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках соглавного боя американский боец Хорхе Масвидаль встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Гилберта Бёрнса единогласным решением судей. На счету Бёрнса в профессиональной карьере 22 победы и пять поражений. У Масвидаля — 35 побед и 17 поражений.

Главным событием турнира станет титульный бой-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

Ранее американский боец Кевин Холланд ярким нокаутом одержал победу над представителем Аргентины Сантьяго Понзиниббио.

UFC 2023. UFC 287, Майами, США
Гилберт Бёрнс (W) - Хорхе Масвидаль
09 апреля 2023, воскресенье. 06:50 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
UD
Хорхе Масвидаль
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023