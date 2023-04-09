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Бёрнс обвинил Масвидаля в использовании лосьона, чтобы получить преимущество

Бёрнс обвинил Масвидаля в использовании лосьона, чтобы получить преимущество
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, предположил, что его соперник на турнире UFC 287 Хорхе Масвидаль использовал лосьон, чтобы получить преимущество.

«Сто процентов на него что-то было нанесено. Я знаю все уловки, которые используют эти парни. Они просыпаются в день перед боем, принимают душ и наносят много лосьона. Кожа это впитывает. Часа через три ты повторяешь процедуру, потом ещё раз. И потом, когда ты начинаешь потеть… Я не сомневаюсь, что он это делал, потому что в бою Хорхе был скользким. Посмотрите поединок, кожа Масвидаля блестела. Стоит отдать ему должное, потому что он владеет многими трюками», — сказал Бёрнс на пресс-конференции.

Гилберт Бёрнс выиграл у Хорхе Масвидаля единогласным решением судей.

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