«Удар коленом в прыжке изменил его жизнь». Дана Уайт высказался об уходе Масвидаля из ММА

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал решение Хорхе Масвидаля завершить профессиональную карьеру.

«Как только ты задумался о том, чтобы уйти из боёв, то надо так и сделать. Масвидаль заработал много денег, в том числе и сегодня. У него есть свои дела и за пределами октагона, как и у Конора Макгрегора, например. На мой взгляд, Хорхе доказал себе всё, что хотел. Он изменил жизнь своей семьи. Тот удар коленом в прыжке изменил его жизнь», — сказал Уайт на пресс-конференции.

На турнире UFC 287 Хорхе Масвидаль проиграл единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу и после боя объявил, что завершает карьеру.

Хорхе Масвидаль одержал 35 побед в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел 17 поражений.