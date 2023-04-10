Хамзат Чимаев потроллил Алекса Перейру и Хорхе Масвидаля после их поражений

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках главного события вечера действующий обладатель титула организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра встречался с представителем Нигерии Исраэлем Адесаньей. Поединок закончился победой нигерийца нокаутом. В согласном бою американец Хорхе Масвидаль уступил бразильцу Гилберту Бёрнсу единогласным решением судей.

После окончания турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев потроллил проигравших спортсменов. «Алекс, Хорхе, хорошая ночь для вас обоих», — написал Борз на своей страничке в «твиттере».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда.

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