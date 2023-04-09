Хамзат кидается не на того парня. Адесанья превратит Чимаева в жертву

Турнир UFC 287 получился нереально крутым. Эффектные нокауты, неожиданные результаты, уход Хорхе Масвидаля — зрители получили всё, что хотели. Но финальный бой, конечно, стал вишенкой на торте. Исраэль Адесанья с четвёртой попытки всё-таки победил Алекса Перейру и вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Бразильца красиво вырубили уже во втором раунде, причём Перейра владел инициативой, но попался на разрушительную контратаку.

Разумеется, за чемпионским поединком внимательно наблюдал Хамзат Чимаев, которого промоушен упорно отправляет в средний вес. Всю карьеру чеченский швед провёл в полусреднем дивизионе, но серьёзный провал Борза на последней весогонке укрепил Дану Уайта в мысли, что Хамзата следует двинуть на категорию выше. И теперь Чимаев обратился к Адесанье, который заслуженно вернул себе титул в среднем весе: «Скоро увидимся». После чего написал уже Уайту: «Моё время пришло».

Кстати, не исключено, что Хамзату действительно дадут титульный шанс. Да, это будет нарушением общепринятых правил, но президенту UFC не привыкать: он нередко продвигает своих любимчиков вне очереди, лишь бы словить побольше хайпа. Да и претендентов на титул, кроме многострадального Перейры, особо не просматривается: Адесанья побил всех в топ-5 среднего веса, а некоторых и по два раза. Если Перейре не дадут немедленный реванш, Хамзат станет вполне реальным претендентом на пояс.

Вот только Чимаеву бой с Адесаньей, если он случится в ближайшее время, грозит серьёзными проблемами. Для начала, Волк не будет иметь преимущества в габаритах, чем так ловко пользовался в полусреднем весе. Исраэль на пять сантиметров выше, его руки и ноги длиннее, что нивелирует основные козыри Хамзата. Вдобавок за действующего чемпиона говорит огромный опыт, в том числе и пятираундовых поединков, чего парню с российскими корнями пока не хватает.

Самое неприятное, что стиль Адесаньи максимально неудобен для Чимаева. Новозеландец великолепен на контратаках, что снова продемонстрировал несколько часов назад. Агрессивные выпады Борза станут настоящим подарком для Исраэля, который неминуемо поймает чеченца встречным ударом. А забороть Иззи в партере не выйдет — многие пытались, но никто не смог. Прежде чем биться с чемпионом, Чимаеву нужно поднабраться опыта. И тогда всё получится.