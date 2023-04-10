«Мы всегда были братьями». Хамзат Чимаев поздравил казахов с Рамаданом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусредней весовой категории, разместил новый пост на своей странице в социальной сети, в котором поздравил казахстанский народ с Рамаданом.
«Ассаламу Алайкум. Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть всевышний в этот месяц Рамадан принесёт вам много бараката.
В каждом народе есть люди недалёкого ума – им тоже пожелаем всего хорошего. Пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншаллах.
Постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», — написал Чимаев.
Соперник Чимаева в следующем поединке на данный момент не определён. Ранее Хамзат заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в среднем весе.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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