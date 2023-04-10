Масвидаль: 20 лет назад у меня ничего не было, а теперь я мультимиллионер

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287. В рамках соглавного боя американский боец Хорхе Масвидаль встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

После боя Масвидаль высказался по поводу своего прогресса за всё время выступлений в единоборствах.

«Я люблю всех, я люблю этот спорт. Я мультимиллионер, хотя начинал с нуля. У меня ни хрена не было, а теперь я обеспечен на всю жизнь», — сказал Масвидаль.

Напомним, поединок завершился в пользу бразильца.

После этого американец объявил о завершении карьеры. Боец не стал традиционно класть перчатки на канвас, а просто кинул их в толпу болельщиков.

Хорхе Масвидаль завершил карьеру с 35 победами и 17 поражениями.