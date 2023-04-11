Масвидаль ответил на обвинения Бёрнса в использовании лосьона

Американский боец Хорхе Масвидаль ответил на обвинения Гилберта Бёрнса в использовании лосьона на основе масла после их поединка в ночь с 8 на 9 апреля в Майами. Гилберт Бёрнс выиграл у Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. После боя Бёрнс предположил, что Масвидаль использовал лосьон, чтобы получить преимущество.
«За кулисами было три комиссара, множество людей, помимо USADA. Я никогда не использовал лосьон, меня никогда не ловили на обмане. Я никогда не делал этого в своей жизни. Может, Бёрнсу стоит винить свою технику. В том, что он не может ничего сделать, кроме как обнять меня.
Я никогда не обманывал, рефери постоянно прикасался ко мне, разнимал нас и перемещал. Вы хотите сказать, что он не мог почувствовать, есть ли на мне лосьон? Он знает разницу между ним и потом. За все мои 50 с лишним профессиональных боёв у меня ни разу не отняли ни одного очка. Этот парень пытается оклеветать моё имя в моём последнем бою, ну и ладно», — приводит слова Масвидаля BJ Penn.
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