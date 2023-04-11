Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тэйлор: Теофимо Лопес не услышит финальный гонг, я нокаутирую его

Тэйлор: Теофимо Лопес не услышит финальный гонг, я нокаутирую его
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор прокомментировал организацию поединка с американцем Теофимо Лопесом, который состоится 11 июня.

«Это хороший боец, объединённый чемпион в лёгком весе. Он победил Ломаченко, и вы должны отдать ему должное. Да, он смотрелся не лучшим образом после того, как поднялся в первый полусредний дивизион, но я согласился, потому что он хороший боец. В бою со мной он будет мотивирован.

Он наговорил немало дерьма за последние пару лет. Изначально я был связан реваншем с Джеком Кэттероллом, но затем получил травму. А затем WBO обязала меня подраться с Теофимо. Закончится ли бой досрочно? Без сомнений. Я нокаутирую Теофимо. Он не услышит финальный гонг», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Материалы по теме
Теофимо Лопес сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира 11 июня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023