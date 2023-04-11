Тэйлор: Теофимо Лопес не услышит финальный гонг, я нокаутирую его

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор прокомментировал организацию поединка с американцем Теофимо Лопесом, который состоится 11 июня.
«Это хороший боец, объединённый чемпион в лёгком весе. Он победил Ломаченко, и вы должны отдать ему должное. Да, он смотрелся не лучшим образом после того, как поднялся в первый полусредний дивизион, но я согласился, потому что он хороший боец. В бою со мной он будет мотивирован.
Он наговорил немало дерьма за последние пару лет. Изначально я был связан реваншем с Джеком Кэттероллом, но затем получил травму. А затем WBO обязала меня подраться с Теофимо. Закончится ли бой досрочно? Без сомнений. Я нокаутирую Теофимо. Он не услышит финальный гонг», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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