Белал Мухаммад: поднимусь в средний вес, где буду искать боя с Чимаевым
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Рейтинговый американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад рассказал о своём желании получить поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Честно говоря, в настоящий момент я собираюсь подняться в средний вес и буду искать боя с Хамзатом Чимаевым. Я могу драться в среднем весе, меня это не беспокоит. Так что я поднимусь, и, может быть, он сыграет в эту игру. Я добрался до вершины в полусреднем весе, сделаю это и в среднем. Если я не получу титульный шанс в 170 фунтах, значит дайте мне захватывающие бои. Дайте мне Чимаева, дайте мне Шона Стрикленда, того, кто мне действительно не нравится, кого я не переношу и кому с удовольствием разобью лицо», – цитирует Мухаммада BJPenn.
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