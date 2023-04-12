Тренер Кравцов рассказал, сколько медалей планируется завоевать на мужском ЧМ-2023
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от выступления национальной команды на мужском чемпионате мира по боксу.
«Говорил с тренером мужской сборной Виктором Фархутдиновым. Он нацелен на три золотые медали. Но если в нынешних реалиях у нас будет хотя бы два золота, это уже будет достойным результатом. У нас хороший, ровный состав, мы можем претендовать на значительное количество медалей. Тут много факторов, в том числе жеребьёвка и состояние здоровья спортсменов», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, мужской чемпионат мира по боксу пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Медали будут разыграны в 13 весовых категориях.
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