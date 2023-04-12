Хамзат Чимаев: Дана Уайт, позвони

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором призвал президента UFC Дану Уайта позвонить ему.

«Дана Уайт, позвони» — написал Чимаев.

Чимаев в последнем бою встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Чимаев проведёт с бразильцем Паулой Костой на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: