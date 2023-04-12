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Нейт Диаз и Джейк Пол проведут боксёрский бой, стала известна дата

Нейт Диаз и Джейк Пол проведут боксёрский бой, стала известна дата
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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

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