Джейк Пол рассказал, когда планирует дебютировать в ММА

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в боксёрском ринге, ответил на вопрос о том, когда он планирует дебютировать в профессиональных смешанных единоборствах.

«Я думаю, что дебют состоится в конце 2023 года, возможно, в начале следующего года. Сейчас я занимаюсь джиу-джитсу и вспоминаю свои борцовские корни», — приводит слова Пола MMAJunkie.

Джейк Пол в феврале провёл поединок с Томми Фьюри, младшим братом непобеждённого британского чемпиона Тайсона Фьюри, и потерпел поражение раздельным решением судей. Всего же в активе Джейка Пола шесть побед, в том числе над экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой, и одно поражение.

Ранее стало известно, что Пол подписал контракт с PFL.