Шон Стрикленд в резкой форме высказался о боксёрском бое Нейт Диаз — Джейк Пол

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, высказался по поводу анонсированного боксёрского поединка между популярным видеоблогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом. Ранее сообщалось, что в августе они проведут восьмираундовый бой в весовой категории до 84 килограммов.

«Джейк Пол против Нейта Диаза – это какая-то дурацкая шутка. Не имею ничего против того, что они зарабатывают деньги на этом клоунском шоу. Но я ненавижу тот факт, что ушедший на покой легковес будет сражаться в среднем весе с тиктокером, который проиграл боксёру-любителю Томми Фьюри. Перестаньте смотреть эту чушь. Такие бои должны умереть», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: