Блогер отправит на пенсию ещё одну легенду. У Нейта Диаза нет шансов против Джейка Пола

Братья-блогеры Джейк и Логан Пол давно стали заметным именем в мире единоборств. Особенно отличился Джейк Пол: татуированный здоровяк сумел избить в боксёрском ринге сразу нескольких звёзд ММА. Бен Аскрен, Тайрон Вудли и даже Андерсон Силва ничего не смогли противопоставить могучим ударам Джейка. Естественно, такие успехи серьёзно подняли самооценку Пола, и он начал мечтать о полноценных боксёрских титулах. Однако первый же профессиональный боксёр опустил блогера с небес на землю.
Томми Фьюри, брат легендарного Тайсона Фьюри, вовсе не хватает звёзд с неба в мире топового бокса. Пока он может похвастаться только эффектной внешностью и победами над джорнименами, но для Пола Фьюри-младший оказался непреодолимым препятствием. Джейк старался изо всех сил, однако его умений и откровенно короткой боксёрской школы не хватило, чтобы одолеть Томми. Блогер впервые проиграл и решил вернуться к старому способу побеждать.
И уже подыскал нового пенсионера из мира ММА. 5 августа Джейк Пол проведёт боксёрский бой с прославленным Нейтом Диазом, который давно покинул смешанные единоборства. Блогер сразу начал психологическую войну: «5 августа пройдут похороны Нейта Диаза. Отправим его в гробу обратно к Дане Уайту. На службе будут угощения. Приходите с чёрными галстуками», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.
И Диаз действительно рискует здоровьем в таком поединке. Даже в свои лучшие времена Нейт не был крутым ударником, больше полагаясь на борцовские навыки и крепкий характер. А вот блогер заточен именно под бокс, где выглядит вполне угрожающе. Вдобавок Пол намного моложе своего 37-летнего соперника и куда сильнее бьёт. Кажется, легенду UFC ждёт нокаут: вряд ли ему удастся продержаться всю дистанцию против Джейка. А мы увидим очередной цирк с избиением ветерана.
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