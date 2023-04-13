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«Если бы мне сказали это в 18 лет, я бы не поверил». Масвидаль подвёл итоги своей карьеры

«Если бы мне сказали это в 18 лет, я бы не поверил». Масвидаль подвёл итоги своей карьеры
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Американский боец ММА Хорхе Масвидаль, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, подвёл итоги своей профессиональной деятельности.

«Если бы в 18 лет мне сказали, что я завершу карьеру 20 лет спустя, побив рекорды перед родной аудиторией и президентом США, я бы никогда в это не поверил. Это было адское путешествие со множеством взлётов и падений, но лучшего завершения карьеры я и желать не мог. Спасибо UFC и Дане Уайту, лучшей бойцовской организации в мире, за предоставленную возможность на всю жизнь, спасибо моей семье и болельщикам, которые поддерживали меня на всех боях», — написал Масвидаль у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хорхе Масвидаля

За время карьеры Масвидаль принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:

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