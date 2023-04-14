Бывший тренер Павловича дал категоричный прогноз на его бой с Блэйдсом

Артём Бэра, ранее тренировавший российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, поделился мнением о его предстоящем поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. Он состоится в ночь с 22 на 23 апреля мск на турнире UFC.

«Я не думаю, что Блэйдс может рассчитывать только на лаки-панч. Он улучшил свой джеб и знает, как использовать дистанцию. Он здорово работает передней рукой и старается читать своего противника. Можно вспомнить его бой с Крисом Дакасом. Тогда он нанёс точный встречный удар между рук, а в поединке с Аспиналлом можно было понять, над чем работает Кёртис. У него хорошая борьба. Не знаю, почему он использовал её всё меньше и меньше в последних боях.

Надеюсь, Сергей воспользуется этими ошибками. Полагаю, Блэйдс боится снова оказаться в нокауте. Это действительно часто случается с бойцами, которые погрузились в глубокий сон. В таких случаях нужно поработать со специалистами, и если он этого не сделал, в его действиях будут заметны страх и чрезмерная осторожность. Он будет бороться, как только у него появится возможность, потому что понимает силу удара Сергея. Не вижу сходства между Блэйдсом и предыдущими соперниками Павловича. Не думаю, что Деррик Льюис или Тай Туиваса были настоящим испытанием для Сергея. Блэйдс станет для него первым подлинным вызовом. Но мне кажется, что Сергею достанется яркая победа – этот бой действительно стоит посмотреть», — приводит слова Бэры Telecomasia.net.

Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе: