Масвидаль подал жалобу на полицейских, которые расследовали его драку с Ковингтоном

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, заявил, что его соотечественник Колби Ковингтон получил привилегированное отношение от полицейских во время их прошлогоднего инцидента в Майами. Тогда Масвидалю предъявили обвинение в нападении. Происшествие случилось в ресторане. Бойца арестовали, а позже выпустили под залог.
Как утверждает Масвидаль, Ковингтон не звонил 911. Вместо этого он набрал номер высокопоставленного сотрудника полиции, с которым состоит в приятельских отношениях. После этого, по словам Хорхе, на место инцидента между ним и Ковингтоном отправились полицейские, получившие по рации так называемый код 3, который предполагает, что происшествие носит серьёзный характер и возможна перестрелка. Кроме того, на инцидент приехало гораздо больше сотрудников полиции, чем предполагал характер происшествия.
«Из проведённого нами расследования и показаний свидетелей ясно, что протокол в тот вечер не соблюдался и мистер Ковингтон получил преимущественное отношение. К сожалению, жители Майами-Бич, которым в ту ночь понадобился полицейский, вероятно, пострадали из-за того, что более 15 полицейских отреагировали на мелкое правонарушение», — приводит слова адвоката Масвидаля Брэдфорда Коэна TMZ.
В случае, если Масвидаля признают виновным, ему грозит тюремный срок. Сейчас защита Хорхе надеется, что суд рассмотрит его жалобу.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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