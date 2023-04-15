О’Мэлли: встреча Нейта Диаза и Джейка Пола — один из самых захватывающих боксёрских боёв

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли поделился эмоциями от предстоящего боксёрского поединка между Джейком Полом и Нейтом Диазом.
Бой Диаза с Полом пройдёт 5 августа.
«Нейт Диаз — это легенда. Это один из самых больших боёв, которые можно сделать прямо сейчас. Потенциально это самый крупный поединок. Сейчас я и не знаю, какой бой будет для Джейка больше поединка с Нейтом.
Возможно, у Диаза нет мощи, но дело в том, что, когда ты доходишь до определённого уровня усталости, особая мощь и не нужна. Просто необходим тоннаж, надо донести удар. Я не буду давать прогнозов, потому что слишком взволнован.
Джейк Пол и Нейт Диаз — один из самых захватывающих боксёрских поединков. И я говорю это как болельщик, а не как рядовой фанат бокса», — цитирует О’Мэлли Middle Easy.
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