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Биспинг: по Джейку Полу видна тенденция, его соперник — очередной 40-летний не боксёр

Биспинг: по Джейку Полу видна тенденция, его соперник — очередной 40-летний не боксёр
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился эмоциями от предстоящего боксёрского поединка между Джейком Полом и Нейтом Диазом.

«Бой будет весёлым. Нейт Диаз точно не даст Джейку Полу заскучать. Диаза будет очень сложно врубить. Он не боксёр, да и ему почти 40 лет. Он хорош по части различных приёмов, но тут их нельзя будет использовать. Однако у Нейта хорошие руки, тут нельзя отрицать.

Я не хотел бы звучать как хейтер, но у Джейка Пола видна тенденция. Очередной 40-летний не боксёр. Диаз ещё и менее габаритен. Он высокий, но всю карьеру провёл в лёгкой весовой категории», — приводит слова Майкла Биспинга MMA Fighting.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

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