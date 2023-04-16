Опубликованы судейские записки боя Мурзаканов — Джейкоби

Сегодня, в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, в рамках которого российский боец Азамата Мурзаканова встречался с Джастином Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

После окончания боя появились судейские записки поединка, согласно которым Мурзаканов уступил оппоненту третий раунд, однако выиграл первые два.

Для Мурзаканова эта победа стала 13-й в профессиональной карьере и третьей в UFC.

Напомним, главным событием турнира станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.