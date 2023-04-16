Волкановски оценил поединок между Холлоуэем и Алленом
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски поделился впечатлениями от поединка экс-обладателя титула в дивизионе Макса Холлоуэя с Арнольдом Алленом.
«Очень конкурентный бой! Макс продемонстрировал отличный бойцовский IQ и опыт. Бой высочайшего уровня. Молодцы, ребята», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.
Поединок Холлоуэя и Аллена возглавлял турнир UFC on ESPN, который прошёл в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.
Для Арнольда Аллена это первое поражение в UFC. До этого британский боец шёл на серии из десяти побед подряд.
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