Атлас: теперь Джошуа может соблазниться боем с Джойсом

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между британцем Джо Джойсом (15-1, 14 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (25-1-1, 20 KO), состоявшегося сегодня, 16 апреля, в Лондоне.

Напомним, Чжилэй победил техническим нокаутом в шестом раунде, нанеся британцу первое поражение в карьере и завоевав временный титул WBO.

«Возможно, такое выступление Джойса соблазнит Джошуа на бой с ним. И если он состоится, никто не предскажет, что произойдёт, когда Джойс коснётся правой рукой фарфорового подбородка Джошуа, который может разбиться», – написал Атлас в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале апреля, Джошуа победил единогласным решением американца Джермейна Франклина.

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