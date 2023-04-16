Чейл Соннен назвал величайшего средневеса в истории MMA

Двукратный претендент на титул UFC американец Чейл Соннен назвал, по его мнению, величайшего бойца среднего веса (до 84 кг) в истории смешанных единоборств.

«Я верю, что это Адесанья. Он дрался с Андерсоном Силвой, и это создаёт мне трудности. Когда два парня встречаются и после боя вы говорите, что тот, кто проиграл, лучше, просто он не был в расцвете сил… Это странно.

Люди скажут, что Адесанья лучше Перейры? Что ж, Перейра сделал то же, что и Адесанья с ним. Только трижды. В таких ситуациях личные встречи имеют значение. И Адесанья победил Андерсона Силву», – сказал Соннен в подкасте The MMA Hour.

Ранее в интервью известный боксёрский тренер Тедди Атлас объяснил, почему Адесанья повторил историю Мохаммеда Али.