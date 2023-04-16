Тедди Атлас объяснил, почему Адесанья повторил историю Мохаммеда Али

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат титульного поединка UFC между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся 9 апреля в Майами (США). Напомним, Адесанья победил нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс.

«Я подумал: «Боже, это мне что-то напоминает. Я уже видел это». Знаете что? Бой Джорджа Формана и Мохаммеда Али. Али тоже упирался в канаты под ударами монстра, а Перейра монстр, под ударами большого парня, способного свалить дерево.

Перейра, как и Форман, наносил удары, но в клетке. Когда Адесанья оказался у сетки, я подумал: «Боже, это же вылитый Али! Перед ним стоял монстр, но он знал, как поступить. Он понимал, что момент наступит», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.