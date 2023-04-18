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Мурзаканов поднялся на 4 позиции в рейтинге полутяжей от UFC, Холлоуэй — на 2 в P4P UFC

Мурзаканов поднялся на 4 позиции в рейтинге полутяжей от UFC, Холлоуэй — на 2 в P4P UFC
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После турнира UFC on ESPN 44, состоявшегося в ночь на 16 апреля мск, промоушен Даны Уайта обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли не во всех весовых категориях. Отметим прогресс, которого добился американец Макс Холлоуэй. В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P) он поднялся сразу на две позиции и теперь занимает 13-е место. Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман потерял одно место и сейчас в рейтинге P4P седьмой.

Российский боец смешанных единоборств Азамат Мурзаканов, выступающий в полутяжёлой весовой категории, улучшил положение сразу на четыре позиции. В обновлённом рейтинге полутяжей он 11-й. На UFC on ESPN 44 Мурзаканов единогласным решением судей победил американца Джастина Джейкоби.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:

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