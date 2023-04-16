«Черкесская кровь из России». Мурзаканов сломал руку, но чудом спас «нолик»

Редко какой турнир UFC обходится без российских спортсменов. Вот и на UFC Fight Night, состоявшемся минувшей ночью в Канзасе, в главном карде выступил Азамат Мурзаканов — наш соотечественник, бьющийся в полутяжёлом весе. 34-летний боец проводил уже третий поединок в главном промоушене мира: ранее черкес нокаутировал Тафона Нчакви и Девина Кларка, причём обоих свалил в третьих раундах. Но теперь ему подыскали соперника посерьёзнее.

Дастин Джейкоби в своём последнем бою уступил Халилу Раунтри, причём только раздельным решением судей. А до этого Джейкоби шёл на крутой серии из шести побед в UFC, одолев в том числе и россиянина Максима Гришина. Вдобавок Джейкоби мог похвастаться солидными габаритами: в росте и размахе рук американец заметно превосходил Мурзаканова. Всё говорило о том, что Азамата ждёт сложнейший поединок. Так оно и получилось.

Впрочем, стартовые минуты полностью остались за россиянином. Мурзаканов владел инициативой, полностью переигрывая своего соперника в стойке. Джейкоби никак не мог приспособиться к нестандартной ударной технике Азамата, получая удар за ударом. Парень по прозвищу Профессионал имел заметное статистическое преимущество и уверенно забрал два раунда, а вот в третьем резко остановился. Казалось, что у Мурзаканова внезапно кончились силы.

Азамат перешёл к оборонительным действиям, и ему пришлось несладко: американец постоянно пробивал его защиту, а на последних секундах едва не оформил технический нокаут у сетки. Мурзаканов держался только за счёт невероятного характера, что и принесло ему успех: несмотря на проваленный раунд, судьи учли, что две трети поединка остались за Профессионалом. Победа единогласным судейским решением, и Азамат сохраняет свой нолик в графе «поражения».

Как оказалось, Мурзаканов получил серьёзную травму, что и стало причиной сложнейшей концовки. Можно только отдать должное морально-волевым качествам нашего спортсмена: «Джейкоби — хороший боец. Но, по-моему, я в конце второго раунда сломал левую руку. Поэтому работал только передней рукой, не мог двигать другой. Это моя третья победа в UFC. Дайте мне бойца из топ-10, топ-15, и я вам покажу, что такое настоящая черкесская кровь из России».