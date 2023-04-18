Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс назвал двух бойцов, ради поединка с которыми Масвидаль может возобновить карьеру

Бёрнс назвал двух бойцов, ради поединка с которыми Масвидаль может возобновить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс высказал мнение, что американец Хорхе Масвидаль может возобновить карьеру, если ему предложат поединок с ирландцем Конором Макгрегором или соотечественником Нейтом Диазом.

«Сейчас он завершил карьеру, и как претендент на титул отошёл от дел. Однако я думаю, что он вернётся за большие деньги. К примеру, если ему предложит бой с Конором Макгрегором, Нейтом Диазом или с каким-то другим известным бойцом», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.

В последнем поединке Масвидаль встречался с Бёрнсом и проиграл ему. За время карьеры Хорхе принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений.

Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:

Материалы по теме
Послал Байдена и завершил карьеру. Масвидаль не сумел победить, но ушёл красиво
Послал Байдена и завершил карьеру. Масвидаль не сумел победить, но ушёл красиво
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023