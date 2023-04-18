Бёрнс назвал двух бойцов, ради поединка с которыми Масвидаль может возобновить карьеру

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс высказал мнение, что американец Хорхе Масвидаль может возобновить карьеру, если ему предложат поединок с ирландцем Конором Макгрегором или соотечественником Нейтом Диазом.
«Сейчас он завершил карьеру, и как претендент на титул отошёл от дел. Однако я думаю, что он вернётся за большие деньги. К примеру, если ему предложит бой с Конором Макгрегором, Нейтом Диазом или с каким-то другим известным бойцом», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Hablemos MMA в YouTube.
В последнем поединке Масвидаль встречался с Бёрнсом и проиграл ему. За время карьеры Хорхе принял участие в 52 боях, одержав 35 побед (16 нокаутом) и потерпев 17 поражений.
Масвидаль и Холланд устроили перепалку в отеле:
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