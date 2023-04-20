Промоутер из Саудовской Аравии подтвердил слухи о боях Уайлдер — Джошуа и Усик — Фьюри

Амер Абдалла, промоутер из Саудовской Аравии, подтвердил слухи о том, что его команда работает над организацией поединков с участием лидеров супертяжёлого веса Тайсона Фьюри, Александра Усика, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По словам функционера, поединки не станут частью мегатурнира, как сообщалось ранее, однако могут быть проведены в рамках одного шоу.

«Это декабрь, уже есть конкретная дата, и, как только появится возможность, мы сделаем пресс-релиз. У нас всё готово, и об этих боях будет объявлено, хотя бойцы могут выступить и до этого.

Да, есть бои, которые мы хотим провести, и эти имена находятся в списке. Вопрос заключается в том, захочет ли Джошуа провести промежуточный бой. Его менеджмент считает, что это правильное решение. В противном случае он вернётся в Техас для продолжения работы со своим новым тренером. Сможет ли он провести такой бой? Конечно. Это деловая сторона спорта. Но он должен победить», – сказал Абдалла в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.